В Ульяновской области после атаки БПЛА отменены занятия в школах

После атаки дронов в ульяновских школах и учреждениях СПО отменили занятия В Ульяновской области после атаки БПЛА отменены занятия в школах

Москва25 сен Вести.Во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования Ульяновской области 25 сентября отменены занятия. Об этом в MAX сообщил Минздрав региона.

В целях безопасности детей Минпросвещения приняло решение об отмене сегодня занятий во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования говорится в мессенджере

Здравоохранение региона переведено в режим особой готовности.

В ночь на 25 сентября в ходе массированной атаки БПЛА нанесли многочисленные удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилому фонду города Ульяновска. Целью вражеской атаки стало одно из промышленных предприятий региона. Есть повреждения, оперативные службы работают на месте.

По уточненным данным, 8 человек получили ранения, четверо из них госпитализированы. Среди раненых двое детей.

СК возбудил уголовное дело о теракте.