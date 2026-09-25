В Ульяновске проверили конструкции поврежденного при атаке БПЛА дома

Специалисты проверили конструкции поврежденной в Ульяновске пятиэтажки В Ульяновске проверили конструкции поврежденного при атаке БПЛА дома

Москва25 сен Вести.Специалисты обследовали конструкции пятиэтажного жилого дома, наиболее пострадавшего во время утренней атаки БПЛА на Ульяновск. Об этом сообщили в администрации города.

В поврежденной пятиэтажке эксперты в сфере строительства провели обследование конструкций жилого здания для проработки технического решения по восстановлению железобетонных стен и плит перекрытия. Предполагается временное выставление металлических распорок для обеспечения статичности монолитных конструкций сказано в сообщении

В окрестных домах управляющие компании заменят разбитые окна в квартирах и местах общего пользования, добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что порядка 40 жителей пострадавшей пятиэтажки разместят в ПВР на базе гостиницы "Волга".