В Ульяновске начнут работать комиссии по оценке ущерба от атаки БПЛА

Комиссии по оценке ущерба от атаки на Ульяновск начнет работать 26 сентября В Ульяновске начнут работать комиссии по оценке ущерба от атаки БПЛА

Москва25 сен Вести.В Ульяновске с 26 сентября начнут работать комиссии по оценке ущерба, нанесенного массированной атакой беспилотников утром 25 сентября. Об этом сообщили в администрации города.

С завтрашнего дня к работе приступают комиссии по оценке причиненного ущерба сказано в сообщении

В течение дня специалисты уже проводили замеры для замены оконных рам и стекол по некоторым помещениям, добавили в мэрии.

Утром 25 сентября Ульяновская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В результате пострадали восемь человек, в том числе подростки 14 и 17 лет. Госпитализированы четверо. После атаки зафиксированы повреждения контактной сети трамвайных путей, также ущерб нанесен одному из промышленных предприятий. Возбуждено дело о теракте.