Москва25 сенВести.В Ульяновске с 26 сентября начнут работать комиссии по оценке ущерба, нанесенного массированной атакой беспилотников утром 25 сентября. Об этом сообщили в администрации города.
С завтрашнего дня к работе приступают комиссии по оценке причиненного ущербасказано в сообщении
В течение дня специалисты уже проводили замеры для замены оконных рам и стекол по некоторым помещениям, добавили в мэрии.
Утром 25 сентября Ульяновская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В результате пострадали восемь человек, в том числе подростки 14 и 17 лет. Госпитализированы четверо. После атаки зафиксированы повреждения контактной сети трамвайных путей, также ущерб нанесен одному из промышленных предприятий. Возбуждено дело о теракте.