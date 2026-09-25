Русских рассказал о ликвидации последствий атаки ВСУ на Ульяновск В Ульяновске развернут дополнительные ПВР для жильцов пострадавших домов

Москва25 сен Вести.В Ульяновске продолжается работа по устранению последствий атаки БПЛА. На месте побывал губернатор региона Александр Русских.

На базе второго корпуса гимназии №21 (улица Розы Люксембург, 48) продолжает работать пункт временного размещения. Здесь специалисты социальной защиты принимают от пострадавших заявления на оказание адресной материальной помощи. Развернута психологическая служба… рассказал глава региона в MAX

Для людей организовано горячее питание. Дежурит бригада неотложной медицинской помощи.

Еще один ПВР по поручению главы региона будет развернут на базе гостиницы "Волга", там люди смогут переночевать. При необходимости дополнительные пункты временного размещения появятся в гостиницах "Октябрьская" и "Венец", в социальных и реабилитационных учреждениях.

Всего при атаке беспилотников повреждения зафиксированы в шести многоквартирных жилых домах.

В большинстве МКД в основном выбиты стекла. В одном из многоквартирных домов есть частичное обрушение. Поставил задачу экспертам оценить целостность конструкций этого дома уточнил Русских

В настоящее время все коммунальные службы привлечены к ликвидации последствий атаки на гражданские объекты. Губернатор поручил министерству ЖКХ и администрации Ульяновска оценить ущерб. Для восстановления всех пострадавших объектов мобилизованы рабочие бригады. Приступить к ремонтным работам специалисты смогут после того, как закончат свою работу саперные группы, отметил Русских.

По последним данным, число пострадавших при атаке ВСУ достигло 12 человек, среди раненых двое детей. Три человека находятся в стационарах, остальные получают помощь амбулаторно. Тяжелых случаев нет.