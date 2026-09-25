Губернатор Русских сообщил о крупной атаке БПЛА на Ульяновск Губернатор Русских: Ульяновск подвергся крупной атаке украинских БПЛА

Москва25 сен Вести.Ульяновск подвергся крупной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Алексей Русских.

На Ульяновск в настоящее время идет крупная вражеская атака БПЛА. Работает ПВО. Соблюдайте меры безопасности, не подходите к окнам предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX

Согласно данным регионального главка МЧС, опубликованным в MAX, режим беспилотной опасности в Ульяновской области был введен 24 сентября в 23.53 местного времени. Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту Ульяновска.

Ранее сообщалось, что 25 сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об атаке беспилотников на столицу региона. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о ликвидации 10 украинских БПЛА на подлете к российской столице.