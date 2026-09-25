Строители начали укреплять конструкции пострадавшего от БПЛА дома в Ульяновске

Конструкции пострадавшего от БПЛА дома в Ульяновске начали укреплять Строители начали укреплять конструкции пострадавшего от БПЛА дома в Ульяновске

Москва25 сен Вести.Спасатели и строители начали усиливать несущие конструкции пятиэтажного жилого дома, пострадавшего при утренней атаке БПЛА на Ульяновск. Об этом сообщили в городской администрации.

Отмечается, что работы продлятся всю ночь.

Строители и спасатели будут работать над укреплением конструкций всю ночь... С понедельника планируют начать инструментальное обследование элементов МКД, пострадавших от атаки сказано в сообщении

В мэрии добавили, что началась подготовка технического решения по реконструкции здания.

С 26 сентября в городе начнут работать комиссии по оценке причиненного атакой ущерба.