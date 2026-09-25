Москва25 сенВести.Спасатели и строители начали усиливать несущие конструкции пятиэтажного жилого дома, пострадавшего при утренней атаке БПЛА на Ульяновск. Об этом сообщили в городской администрации.
Отмечается, что работы продлятся всю ночь.
Строители и спасатели будут работать над укреплением конструкций всю ночь... С понедельника планируют начать инструментальное обследование элементов МКД, пострадавших от атакисказано в сообщении
В мэрии добавили, что началась подготовка технического решения по реконструкции здания.
С 26 сентября в городе начнут работать комиссии по оценке причиненного атакой ущерба.