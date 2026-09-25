Москва25 сенВести.В городе Ульяновске приступили к устранению последствий ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил городской глава Александр Болдакин.
Ранее сообщалось, что в результате атаки есть пострадавшие.
Дорожно-коммунальные службы приступают к устранению последствий атаки БПЛА на город Ульяновскнаписал он в MAX
Он отметил, что восстановлению подлежат трамвайные пути и поврежденный участок теплотрассы. Также предстоят обследования дорог города на предмет повреждений в местах падений фрагментов сбитых БПЛА.
Будут обследованы и несущие конструкции с поврежденными элементами многоквартирных домов. Для жителей этих домов также организован ПВР в гимназии №21.