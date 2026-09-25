Мэр Болдакин: участок теплотрассы поврежден в результате атаки БПЛА на Ульяновск

В Ульяновске начали устранять повреждения на теплотрассе и трамвайных путях Мэр Болдакин: участок теплотрассы поврежден в результате атаки БПЛА на Ульяновск

Москва25 сен Вести.В городе Ульяновске приступили к устранению последствий ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил городской глава Александр Болдакин.

Ранее сообщалось, что в результате атаки есть пострадавшие.

Дорожно-коммунальные службы приступают к устранению последствий атаки БПЛА на город Ульяновск написал он в MAX

Он отметил, что восстановлению подлежат трамвайные пути и поврежденный участок теплотрассы. Также предстоят обследования дорог города на предмет повреждений в местах падений фрагментов сбитых БПЛА.

Будут обследованы и несущие конструкции с поврежденными элементами многоквартирных домов. Для жителей этих домов также организован ПВР в гимназии №21.