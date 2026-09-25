Москва25 сенВести.В результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ульяновск повреждены объекты гражданской и промышленной инфраструктуры, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских.
Силы ПВО и наши мобильные огневые группы продолжают отражать массированную атаку БПЛА на город Ульяновск. Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощьуточнил губернатор в своем канале на платформе MAX
Глава Ульяновской области проинформировал, что для ликвидации последствий на месте ЧП работают оперативные службы, создан оперативный штаб.