Москва25 сенВести.Состояние девочки, которая пострадала при утренней атаке украинских беспилотников на Ульяновск, оценивается как стабильное. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка региона Ольга Иванова, передает портал 73online.
Пообщалась с врачами. В настоящее время состояние девочки оценивается как стабильное, средней степени тяжестисказала омбудсмен
Она добавила, что семье ребенка оказывается вся необходимая попомщь.
Утром 25 сентября Ульяновская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В результате пострадали восемь человек, в том числе подростки 14 и 17 лет. Госпитализированы четверо. После атаки зафиксированы повреждения контактной сети трамвайных путей, также ущерб нанесен одному из промышленных предприятий. Возбуждено дело о теракте.