Ульновский омбудсмен рассказала о состоянии девочки, пострадавшей при атаке БПЛА

Стало известно о состоянии девочки, пострадавшей при атаке БПЛА на Ульяновск Ульновский омбудсмен рассказала о состоянии девочки, пострадавшей при атаке БПЛА

Москва25 сен Вести.Состояние девочки, которая пострадала при утренней атаке украинских беспилотников на Ульяновск, оценивается как стабильное. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка региона Ольга Иванова, передает портал 73online.

Пообщалась с врачами. В настоящее время состояние девочки оценивается как стабильное, средней степени тяжести сказала омбудсмен

Она добавила, что семье ребенка оказывается вся необходимая попомщь.

Утром 25 сентября Ульяновская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В результате пострадали восемь человек, в том числе подростки 14 и 17 лет. Госпитализированы четверо. После атаки зафиксированы повреждения контактной сети трамвайных путей, также ущерб нанесен одному из промышленных предприятий. Возбуждено дело о теракте.