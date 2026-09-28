Одну из раненых при атаке украинских дронов на Ульяновск отправят в Москву

Одна из пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск будет переведена в Москву Одну из раненых при атаке украинских дронов на Ульяновск отправят в Москву

Москва28 сен Вести.Врачи планируют перевести одну из пострадавших при атаке беспилотников на Ульяновск 25 сентября на лечение в Москву, сообщила министр здравоохранения региона Мария Шалягина на заседании штаба по комплексному развитию региона, передает РИА Новости.

По ее словам, была проведена консультация со столичным институтом челюстно-лицевой хирургии.

После стабилизации состояния планируем перевод в Москву сказала Шалягина

Ульяновская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников утром 25 сентября. В результате были повреждены несколько многоквартирных жилых домов, пострадали восемь человек, в том числе подростки 14 и 17 лет. Госпитализированы четверо.

После атаки ущерб нанесен одному из промышленных предприятий, зафиксированы повреждения контактной сети трамвайных путей. Возбуждено дело о теракте.

Ранее сообщалось, что жители пострадавших домов в Ульяновске получат по 20 тысяч рублей на неотложные расходы.