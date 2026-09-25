Количество пострадавших при атаке ВСУ на Ульяновск выросло до 12 человек

При атаке ВСУ на Ульяновск пострадали 12 человек, 3 из них госпитализированы Количество пострадавших при атаке ВСУ на Ульяновск выросло до 12 человек

Москва25 сен Вести.При массированной атаке украинских беспилотников на Ульяновск травмы различной степени тяжести получили 12 человек, сообщил губернатор Алексей Русских.

В результате вражеской атаки БПЛА 12 человек пострадали, из них трое находятся в стационарах нашего Областного травмоцентра и Ульяновской областной клинической больницы. Остальные получают необходимую помощь в амбулаторных условиях… Среди раненых двое детей написал глава региона в мессенджере МАХ

Он добавил, что состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет.

Город подвергся крупной атаке со стороны ВСУ в ночь на 25 сентября, пятницу. Все подробности – в материале ИС "Вести".