Москва25 сенВести.При массированной атаке украинских беспилотников на Ульяновск травмы различной степени тяжести получили 12 человек, сообщил губернатор Алексей Русских.
В результате вражеской атаки БПЛА 12 человек пострадали, из них трое находятся в стационарах нашего Областного травмоцентра и Ульяновской областной клинической больницы. Остальные получают необходимую помощь в амбулаторных условиях… Среди раненых двое детейнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Он добавил, что состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет.
Город подвергся крупной атаке со стороны ВСУ в ночь на 25 сентября, пятницу. Все подробности – в материале ИС "Вести".