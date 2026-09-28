Москва28 сенВести.Жителям поврежденных при атаке беспилотников домов в Ульяновске выделят по 20 тысяч рублей на неотложные расходы. Об этом заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона. Его слова приводит агентство ТАСС.
Я правильно понимаю, город сейчас оперативно выплачивает по 20 тысяч рублей на самые экстренные нужды всем обратившимся? Их, напомню, триста человекспросил Русских у министра социального развития региона Дмитрия Батракова
Батраков ответил утвердительно.
Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Ульяновск 25 сентября были повреждены несколько многоквартирных жилых домов.