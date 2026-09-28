Жителям пострадавших от атаки БПЛА домов в Ульяновске выплатят по 20 тыс. рублей

Жители пострадавших от БПЛА домов в Ульяновске получат по 20 тысяч рублей Жителям пострадавших от атаки БПЛА домов в Ульяновске выплатят по 20 тыс. рублей

Москва28 сен Вести.Жителям поврежденных при атаке беспилотников домов в Ульяновске выделят по 20 тысяч рублей на неотложные расходы. Об этом заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона. Его слова приводит агентство ТАСС.

Я правильно понимаю, город сейчас оперативно выплачивает по 20 тысяч рублей на самые экстренные нужды всем обратившимся? Их, напомню, триста человек спросил Русских у министра социального развития региона Дмитрия Батракова

Батраков ответил утвердительно.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Ульяновск 25 сентября были повреждены несколько многоквартирных жилых домов.