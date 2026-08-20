Москва20 авгВести.Над территорией Ульяновской области сбиты 11 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Алексей Русских.
Уточняется, что расчеты средств противовоздушной обороны отразили атаку в Новоспасском районе, разрушения инфраструктуры отсутствуют, пострадал один человек.
Молодой мужчина получил ранение головы. Состояние тяжелое. Сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Минздрав докладывает мне о состоянии пациента каждый часговорится в заявлении
Кроме того, повреждена опора линии электропередачи, идет ее восстановление. Электроснабжение не нарушено.