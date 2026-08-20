В Ульяновской области при атаке БПЛА погиб житель Новоспасского района

В Ульяновской области жертвой атаки БПЛА стал один человек В Ульяновской области при атаке БПЛА погиб житель Новоспасского района

Москва20 авг Вести.В Ульяновской области при атаке беспилотников ВСУ на Новоспасский район погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в мессенджере MAX.

Отмечается, что в ходе атаки местный житель получил ранение головы. Его доставили в областной травматологический центр, однако врачам не удалось его спасти.

В результате атаки противника один житель Новоспасского района получил ранение головы. Врачи … боролись за его жизнь до последней минуты. К сожалению, спасти раненого не удалось написал Алексей Русских

Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и поручил социальным службам оказать необходимую помощь.

За день расчеты ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку 15 украинских беспилотников, все дроны уничтожены. Благодаря профессиональной работе военных удалось избежать серьезных разрушений. Губернатор отметил, что системы жизнеобеспечения работают штатно.