Москва20 авгВести.В Ульяновской области при атаке беспилотников ВСУ на Новоспасский район погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в мессенджере MAX.
Отмечается, что в ходе атаки местный житель получил ранение головы. Его доставили в областной травматологический центр, однако врачам не удалось его спасти.
В результате атаки противника один житель Новоспасского района получил ранение головы. Врачи … боролись за его жизнь до последней минуты. К сожалению, спасти раненого не удалосьнаписал Алексей Русских
Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и поручил социальным службам оказать необходимую помощь.
За день расчеты ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку 15 украинских беспилотников, все дроны уничтожены. Благодаря профессиональной работе военных удалось избежать серьезных разрушений. Губернатор отметил, что системы жизнеобеспечения работают штатно.