Губернатор Русских: число пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск достигло 17

Число пострадавших при атаке дронов на Ульяновск увеличилось до 17 Губернатор Русских: число пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск достигло 17

Москва28 сен Вести.Число пострадавших при массированной атаке беспилотников на Ульяновск в минувшую пятницу увеличилось до 17 человек. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области. Его слова цитирует агентство ТАСС.

Пострадали 17 человек, среди них есть и дети сказал Алексей Русских

Он добавил, что всем пострадавшим врачи оперативно оказали необходимую помощь.

Ранее глава региона информировал о 15 пострадавших, четверо из которых были доставлены в медицинские учреждения.

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Ульяновск утром 25 сентября были повреждены несколько многоквартирных жилых домов и предприятие.