Русских: при атаке БПЛА на Ульяновск пострадали 15 человек, включая троих детей

До 15 увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск Русских: при атаке БПЛА на Ульяновск пострадали 15 человек, включая троих детей

Москва25 сен Вести.Количество пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников на Ульяновск увеличилось до 15 человек, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

По его данным, четыре человека госпитализированы с осколочными ранениями, ушибами и переломами.

15 человек пострадали, наши врачи с раннего утра оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Четыре человека госпитализированы с осколочными ранениями, ушибами и переломами. Состояние оценивается как средней степени тяжести, тяжелых случаев нет сказано в сообщении

Среди пострадавших трое несовершеннолетних. По его данным, 17-летнюю девушку прооперировали в Областной клинической больнице, двоим мальчикам 12 и 14 лет оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Русских отметил, что трое взрослых пациентов получают помощь в стационаре областного травмоцентра. Так, 22-летняя девушка была доставлена из наиболее пострадавшего дома, ее прооперировали. Также операцию провели 61-летнему работнику предприятия. В отделении кардиологии получает помощь 93-летняя женщина, ее состояние опасений не вызывает.

Утром 25 сентября Ульяновская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В результате пострадали восемь человек, в том числе подростки 14 и 17 лет. Госпитализированы четверо. После атаки зафиксированы повреждения контактной сети трамвайных путей, также ущерб нанесен одному из промышленных предприятий. Возбуждено дело о теракте.