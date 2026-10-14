В Балаково, где атаковали ЦОД "Сбера", идут восстановительные работы

Жители поврежденного при атаке БПЛА в Балаково дома размещены в ПВР В Балаково, где атаковали ЦОД "Сбера", идут восстановительные работы

Москва14 окт Вести.Глава Балаковского муниципального района Саратовской области Сергей Барулин заверил, что держит на особом контроле проведение подготовительных работ в доме, получившем повреждения в результате ночной атаки БПЛА.

По его словам, рабочие приступили к демонтажу нависающих конструкций, параллельно ведется расчистка квартир.

Все пострадавшие жители размещены в пункте временного размещения, где они будут находиться на время проведения восстановительных работ сообщил Барулин в MAX

Он напомнил, что для пострадавших круглосуточно работает горячая линия.

Ранее сообщалось, что после атаки дронов ВСУ на дата-центры в Балаково все системы и сервисы "Сбербанка" работают штатно.