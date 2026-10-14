Инфраструктура в Балаково после атаки БПЛА работает штатно

Бусаргин сообщил, что инфраструктура в Балаково после атаки БПЛА работает штатно Инфраструктура в Балаково после атаки БПЛА работает штатно

Москва14 окт Вести.Все инфраструктурные объекты в Балаково после атаки БПЛА работают в штатном режиме, проинформировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в MAX.

Ранее сообщалось, что в городе погиб один человек и было повреждено несколько жилых домов. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь, заверил глава региона.

Все инфраструктурные объекты в Балакове работают в штатном режиме говорится в публикации

Бусаргин также проинформировал, что перед главой района поставлена задача организовать работу штаба, а также постоянное взаимодействие с жителями поврежденных домов.

Кроме того, администрация открыла горячую линию, при необходимости будут организованы места временного размещения. Также будет работать комиссия по оценке ущерба.