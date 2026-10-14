Москва14 октВести.Все инфраструктурные объекты в Балаково после атаки БПЛА работают в штатном режиме, проинформировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в MAX.
Ранее сообщалось, что в городе погиб один человек и было повреждено несколько жилых домов. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь, заверил глава региона.
Все инфраструктурные объекты в Балакове работают в штатном режимеговорится в публикации
Бусаргин также проинформировал, что перед главой района поставлена задача организовать работу штаба, а также постоянное взаимодействие с жителями поврежденных домов.
Кроме того, администрация открыла горячую линию, при необходимости будут организованы места временного размещения. Также будет работать комиссия по оценке ущерба.