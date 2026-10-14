Власти Саратовской области сообщили о гибели человека в Балаково при атаке БПЛА

Бусаргин: дома повреждены при атаке БПЛА на Балаково, предварительно есть жертвы Власти Саратовской области сообщили о гибели человека в Балаково при атаке БПЛА

Москва14 окт Вести.Беспилотные летательные аппараты совершили ночную атаку на Балаково в Саратовской области, погиб один человек, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Роман Бусаргин.

В результате атаки БПЛА есть повреждения нескольких жилых домов в городе Балаково. Предварительно, погиб человек написал чиновник в ночь на 14 октября

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Подробности случившегося устанавливаются.

Через некоторое время Бусаргин сообщил, что вся инфраструктура в Балаково работает штатно.

Российская армия в ответ на агрессивные действия ВСУ наносят точечные удары по ключевым объектам, в том числе по центрам управления, производственным площадкам и складским комплексам. Эти объекты задействованы силами ВСУ при содействии специалистов из стран НАТО.

Российские военные задействуют ударные беспилотные аппараты и дальнобойные высокоточные системы вооружения — они позволяют поражать цели не только в столице Украины, но и в любой точке её территории.