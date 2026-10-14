Сервисы "Сбера" работают штатно после атаки дронов на дата-центры в Балаково "Сбер" подтвердил факт атаки БПЛА на дата-центры в Саратовской области

Москва14 окт Вести.Все системы и сервисы "Сбербанка" работают штатно после атаки вражеских дронов на дата-центры в Балаково Саратовской области.

Об этом журналистом заявил первый заместитель председателя правления компании Александр Ведяхин, передает ТАСС.

Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы и все сервисы "Сбербанка" работают штатно сказал он

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о гибели человека в Балаково после атаки, также были повреждены несколько жилых домов. При этом все инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Глава Балаково сообщал, что 14 октября, в городе не будут работать образовательные учреждения – школы и детсады.