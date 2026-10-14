Эксперт Колесник: ВС РФ жестко ответят на удар дронов по ЦОД "Сбера"

Военный эксперт заверил, что РФ жестко ответит на удары по ЦОД "Сбера" Эксперт Колесник: ВС РФ жестко ответят на удар дронов по ЦОД "Сбера"

Москва14 окт Вести.Российская сторона жестко ответит на беспилотную атаку на центр обработки данных (ЦОД) Сбербанка. Об этом заявил военный эксперт Андрей Колесник.

По его словам, подобные удары наносятся с целью навредить мирному населению РФ и ухудшить жизнь пенсионеров, сообщает NEWS.RU.

РФ обязательно ответит на это. Ответ будет жестким и массированным сказал Андрей Колесник

В среду утром об атаке беспилотников на Саратовскую область сообщил губернатор Роман Бусаргин. В частности, в Балакове повреждены несколько жилых домов, погиб один человек.

Сбербанк подтвердил факт атаки на ЦОД и заявил, что все сервисы банка работают штатно.