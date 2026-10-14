Москва14 октВести.Российская сторона жестко ответит на беспилотную атаку на центр обработки данных (ЦОД) Сбербанка. Об этом заявил военный эксперт Андрей Колесник.
По его словам, подобные удары наносятся с целью навредить мирному населению РФ и ухудшить жизнь пенсионеров, сообщает NEWS.RU.
РФ обязательно ответит на это. Ответ будет жестким и массированнымсказал Андрей Колесник
В среду утром об атаке беспилотников на Саратовскую область сообщил губернатор Роман Бусаргин. В частности, в Балакове повреждены несколько жилых домов, погиб один человек.
Сбербанк подтвердил факт атаки на ЦОД и заявил, что все сервисы банка работают штатно.