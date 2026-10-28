Сбер: все сервисы работают штатно, для защиты ЦОДов делается все

Сбер делает все для защиты инфраструктуры, все сервисы работают штатно Сбер: все сервисы работают штатно, для защиты ЦОДов делается все

Москва28 окт Вести.Все сервисы Сбера работают в штатном режиме, предпринимаются все меры для защиты Центров обработки данных (ЦОД) от ударов, заявил финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, его слова приводит ТАСС.

Финдиректор Сбера прокомментировал атаки дронов на ЦОД банка в Саратовской области.

Мы... предпринимали и продолжим предпринимать все меры, которые необходимы для защиты инфраструктуры, для обеспечения надежности наших сервисов и бесперебойной работы Сбера и всех его услуг. ...Все наши сервисы работали штатно отметил Скворцов

По его словам, большого всплеска спроса на наличные деньги в банке не зафиксировали, оснований для этого не было.

Финдиректор Сбера добавил, что в банке осознают свою ответственность перед клиентами.

Крупнейшие финансовые институты России полностью защищены, говорил ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам депутата, у крупнейших банков центры обслуживания распределены, у них есть специальные технологические, электронные структуры.