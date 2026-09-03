Греф: Сбербанк будет помогать Wildberries и Ozon для сохранения их устойчивости

Сбербанк будет помогать Wildberries и Ozon для сохранения их устойчивости Греф: Сбербанк будет помогать Wildberries и Ozon для сохранения их устойчивости

Москва3 сен Вести.Сбербанк будет всячески помогать Wildberries и Ozon, чтобы компании сохранили свою устойчивость, заявил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Мы всячески будем помогать Wildberries и Ozon, чтобы они сохранили устойчивость сказал он

По словам Грефа, Сбербанк очень позитивно оценивает меры поддержки в отношении маркетплейсов и селлеров, а также сопровождает эти меры своими мерами поддержки в части реструктуризации, удлинения сроков, снижения стоимости различных продуктов для тех, кто пострадал, и планирует продолжать это делать.

В последние недели склады Wildberries в нескольких регионах России, включая Подмосковье, Ленинградскую область, Краснодарский и Ставропольский край, были атакованы дронами ВСУ. Следственный комитет РФ возбудил дела о террористических актах.

В августе правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотниками на объекты Wildberries.

В конце августа из-за атаки БПЛА ВСУ также пострадали несколько логистических объектов Ozon.