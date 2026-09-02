Минпромторг: господдержку Wildberries можно расширить на продавцов Ozon Минпромторг: господдержку Wildberries можно распространить на продавцов Ozon

Москва2 сен Вести.Меры государственной поддержки, которая оказывается пострадавшим от атак дронами ВСУ продавцам Wildberries, можно распространить и на продавцов других маркетплейсов, включая Ozon. Об этом заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, его слова приводит РИА Новости.

Нам кажется, что меры, принятые правительством, эффективны и допустимы к распространению на селлеров, товар которых пострадал от террористических атак на других складских комплексах, других платформ сообщил Чекушов

В последние недели склады Wildberries в нескольких регионах России, включая Подмосковье, Ленинградскую область, Краснодарский и Ставропольский край, были атакованы дронами ВСУ. Несколько человек погибли, также есть пострадавшие. Следственный комитет РФ возбудил дела о террористических актах.

В августе правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотниками на объекты Wildberries.

В конце августа из-за атаки БПЛА ВСУ также пострадали несколько логистических объектов Ozon.