В Госдуме заверили в безопасности средств клиентов банков Депутат Аксаков: крупнейшие российские финансовые институты защищены

Москва14 окт Вести.Крупнейшие финансовые институты России полностью защищены, заявил в интервью RTVI председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, оснований беспокоиться за сохранность денег в банках абсолютно нет.

Наши крупнейшие финансовые институты стопроцентно защищены заявил Анатолий Аксаков

По словам депутата, у крупнейших банков центры обслуживания распределены, у них есть специальные технологические, электронные структуры, которые обслуживают операции россиян. Поэтому банки "продолжать обслуживать граждан в самых невероятных условиях".

Меры по защите этих центров предпринимаются, добавил он.