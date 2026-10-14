Москва14 октВести.Крупнейшие финансовые институты России полностью защищены, заявил в интервью RTVI председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, оснований беспокоиться за сохранность денег в банках абсолютно нет.
Наши крупнейшие финансовые институты стопроцентно защищенызаявил Анатолий Аксаков
По словам депутата, у крупнейших банков центры обслуживания распределены, у них есть специальные технологические, электронные структуры, которые обслуживают операции россиян. Поэтому банки "продолжать обслуживать граждан в самых невероятных условиях".
Меры по защите этих центров предпринимаются, добавил он.