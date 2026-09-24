В ГД рассказали, кого затронет усиление проверки источника наличных Аксаков: усиление контроля за источником наличных не коснется 95% россиян

Москва24 сен Вести.Усиление мер контроля за источником происхождения наличных средств не коснется 95% россиян, сообщил Радио РБК председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, у регулятора возникнут вопросы к неожиданно высоким доходам.

Те лица, которые практически не работают или работают, получая низкие доходы, неожиданно работают и используют миллионы рублей, а иногда и долларов, могут стать центром внимания, и их доходы будут вызывать вопросы, ну по крайней мере происхождение средств, которыми они оперируют пояснил Аксаков

Ранее глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка РФ Богдан Шабля заявил, что в России ужесточат ограничения на вывоз наличных и золота.