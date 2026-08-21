В Госдуме исключили перевод пенсий и зарплат на цифровые рубли Нилов: перевод пенсий и зарплат на цифровые рубли не обсуждается властями

Москва21 авг Вести.Поэтапное внедрение цифрового рубля не подразумевает принудительного перевода пенсий и зарплат на эту форму платежа, такие изменения сейчас не рассматриваются.

Об этом в разговоре с ТАСС заявил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Массовое внедрение цифрового рубля стартует 1 сентября. Третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами будет вводиться поэтапно. Сначала возможность операций с цифровыми деньгами получат клиенты крупнейших банков страны, а к сентябрю 2028 года к системе подключатся все кредитные организации.

По словам Нилова, ключевая особенность процесса именно в его добровольности. Никакой обязанности переводить социальные, пенсионные или зарплатные выплаты на цифровой счет не существует и не планируется. Депутат подчеркнул, что новая форма валюты станет лишь дополнительной опцией.

Цифровой рубль — это некая альтернатива, но еще раз подчеркну … никто пенсий насильно в цифровую валюту переводить не будет. Сегодня пенсию можно получать как на карточку, так и почтальон до сих пор приносит наличными, несмотря на то, что банковские карты уже много лет существуют отметил он

Ранее в Центробанке заявили, что россияне смогут сами решать, пользоваться им цифровым рублем или нет – принуждать к обращению к новой форме национальной валюты никто не будет.