Москва26 нояВести.Банк России не видит у российских банков проблем с достаточностью капитала для кредитования экономики. Об этом заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова на пленарном заседании Госдумы.
На сегодняшний день мы не видим, что банки испытывают какие-то проблемы с достаточностью капитала, чтобы кредитовать экономику. И цифры говорят сами за себясказала она в рамках пленарного заседания Госдумы
Полякова отметила, что регулятор часто слышит критику из-за жесткого и консервативного регулирования, однако, по ее словам, такой подход связан прежде всего с задачей обеспечить сохранность средств граждан и юридических лиц.
Полякова подчеркнула, что меры Банка России направлены на поддержание финансовой устойчивости банковского сектора и защиту от значительного роста рисков на балансах банков.
Накануне газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на данные ЦБ, что структурный дефицит ликвидности банков РФ с начала года вырос в 6,6 раза - с 587 млрд до 3,86 трлн рублей.