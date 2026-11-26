ЦБ не видит проблем с капиталом у российских банков Банки РФ обладают достаточным капиталом, заявили в ЦБ

Москва26 ноя Вести.Банк России не видит у российских банков проблем с достаточностью капитала для кредитования экономики. Об этом заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова на пленарном заседании Госдумы.

На сегодняшний день мы не видим, что банки испытывают какие-то проблемы с достаточностью капитала, чтобы кредитовать экономику. И цифры говорят сами за себя сказала она в рамках пленарного заседания Госдумы

Полякова отметила, что регулятор часто слышит критику из-за жесткого и консервативного регулирования, однако, по ее словам, такой подход связан прежде всего с задачей обеспечить сохранность средств граждан и юридических лиц.

Полякова подчеркнула, что меры Банка России направлены на поддержание финансовой устойчивости банковского сектора и защиту от значительного роста рисков на балансах банков.

Накануне газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на данные ЦБ, что структурный дефицит ликвидности банков РФ с начала года вырос в 6,6 раза - с 587 млрд до 3,86 трлн рублей.