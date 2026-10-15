Москва15 октВести.Финансирование развития экономики должно идти не столько за счет долга, сколько за счет капитала. Об этом заявила глава Банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина.
Мы всегда говорили о том, что у нас финансирование развития должно идти не столько за счет долга, сколько за счет капитала, долевого строительства. Это действительно очень важно замещать выбывший иностранный капитал внутренними источникамисказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках юбилейного форума "Деловой России"
Также Набиуллина заявила, что пенсионные накопления необходимо инвестировать максимально осторожно, поскольку речь идет о средствах будущих пенсионеров.