ЦБ: развитие следует финансировать преимущественно за счет капитала, а не долга Набиуллина: развитие следует финансировать преимущественно за счет капитала

Москва15 окт Вести.Финансирование развития экономики должно идти не столько за счет долга, сколько за счет капитала. Об этом заявила глава Банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина.

Мы всегда говорили о том, что у нас финансирование развития должно идти не столько за счет долга, сколько за счет капитала, долевого строительства. Это действительно очень важно замещать выбывший иностранный капитал внутренними источниками сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках юбилейного форума "Деловой России"

Также Набиуллина заявила, что пенсионные накопления необходимо инвестировать максимально осторожно, поскольку речь идет о средствах будущих пенсионеров.