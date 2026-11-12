Набиуллина: российским гражданам нужно доступное жилье, а не доступная ипотека

Набиуллина: россиянам нужно доступное жилье, а не доступная ипотека Набиуллина: российским гражданам нужно доступное жилье, а не доступная ипотека

Москва12 ноя Вести.Россиянам необходимо доступное жилье, а не доступная ипотека с низкими процентными ставками. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы 12 ноября.

В конечном счете гражданам нужна не доступная ипотека, им нужно доступное жилье. А доступность жилья зависит не только от процентной ставки, но и от цены квадратного метра и, по сути дела, того объема долга, который людям надо брать подчеркнула глава финансового регулятора

По словам Набиуллиной, льготные ипотечные программы обеспечивали заемщикам низкие ставки, однако их преимущества практически нивелировались значительным ростом цен на недвижимость. При этом для граждан, не имевших права на льготы, жилье стало еще менее доступным.

Глава ЦБ РФ отметила, что за последние 12 месяцев объем выдачи ипотеки достиг 5,4 трлн рублей, превысив показатели двух предыдущих лет.

Набиуллина признала, что многим россиянам приходится откладывать покупку недвижимости из-за высоких цен и дорогих кредитов. По ее мнению, снижение инфляции позволит сделать рыночную ипотеку доступнее, а льготные программы должны носить строго адресный характер.

Ранее Набиуллина заявила, что расширение льготных кредитных программ - это тупик.