Москва12 ноя Вести.Наращивать программы льготного кредитования дальше - тупик, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

Она пояснила, что стремление поддержать предприятия понятно, однако за последние годы финансирование по субсидируемым льготным ставкам заметно выросло: по оценкам Банка России, объем таких кредитов достиг почти 19 трлн рублей, а это 14% всех рублевых кредитов экономики.

Конечно, самый большой кусок - это ипотека. Это, по сути, субсидирование жилищного строительства через повышение спроса. Но и льготное кредитование компаний за пять лет сильно выросло. И, на наш взгляд, множить дальше программу льготного кредитования - это тупик сказала глава ЦБ

Свой вывод она объяснила нагрузкой на бюджет, а также стремлением регулятора обеспечить доступные рыночные ставки для всех, а не только для тех, кто получил доступ к льготным кредитам. Кроме того, по словам Набиуллиной, значительный объем льготных займов выступает одной из причин высокой ключевой ставки, которой приходится сильнее сдерживать нельготную рыночную часть кредитной активности.

С 1 октября 2026 года в России действуют новые условия семейной ипотеки: ставка привязана к числу детей - 10% для семей с одним ребенком до семи лет в большинстве регионов, 8% с двумя, 6% с тремя, 4% с четырьмя и 2% с пятью. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей применяется та же "лестница", но на 2 п.п. выше. Максимальная сумма кредита также зависит от числа детей и региона, а льготная ставка ограничена 15 годами. Для ИЖС сохранилась единая ставка 6% вне зависимости от числа детей и региона.

По данным консалтинговой компании Frank RG, которые приводит РБК, в октябре выдачи ипотеки в денежном выражении упали почти вдвое, а в количественном - на 39%: после рекордного сентября с 123,8 тыс. кредитов на 608,5 млрд рублей в прошлом месяце оформлено 75,5 тыс. кредитов на 308,8 млрд рублей.