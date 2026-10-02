Москва2 окт Вести.С 1 октября в России изменились условия предоставления льготной семейной ипотеки: для семей с одним ребенком ставка в столичных регионах выросла до 12% годовых, а в остальных субъектах — до 10%. Одновременно с этим был ограничен максимальный срок кредитования — до 15 лет, однако для большинства категорий семей были увеличены лимиты займов, что расширило выбор доступного жилья.

Эксперты отмечают, что ужесточение параметров программы и удорожание кредитов неизбежно приведут к снижению числа сделок и росту нагрузки по ежемесячным платежам. При этом опрошенные "РБК Недвижимостью" аналитики сходятся во мнении, что масштабного падения цен на квартиры на первичном и вторичном рынках ждать не стоит.