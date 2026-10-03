Москва3 окт Вести.Повышение лимитов по семейной ипотеки позволит обходиться без рыночной части кредита, рассказал ИС "Вести" первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

Он обратил внимание, что возможность оформить комбинированный кредит — часть займа по семейной ипотеке, часть по рыночной ставке — сохраняется. При этом с ростом лимитов доля дорогой рыночной части будет снижаться, пояснил он.

Я надеюсь, что вообще многие смогут купить уже теперь квартиру исключительно за льготную ипотеку. Вот еще раз обращу ваше внимание, на мой взгляд, именно повышение лимитов важный в этом плане прогресс, потому что если мы вообще посмотрим на то, как люди последнее время покупали квартиры, у них практически у всех был этот комбинированный кредит. И на самом деле средняя ставка в этом плане не увеличивается, потому что люди брали по 6% льготную часть и добавляли рыночные деньги. Это изменение стоимости денег не сильно приведет к изменению в целом ставки, средней ставки по кредиту отметил Шендерюк-Жидков

С 1 октября в РФ изменились условия предоставления льготной семейной ипотеки: для семей с одним ребенком ставка в столичных регионах выросла до 12% годовых, а в остальных субъектах — до 10%. Одновременно с этим был ограничен максимальный срок кредитования — до 15 лет, однако для большинства категорий семей были увеличены лимиты займов, что расширило выбор доступного жилья.

Также сообщалось, что федеральный бюджет в 2027-29 годах потратит на льготную семейную ипотеку 1,6 триллиона рублей.