Семейная ипотека с 1 октября: как снизить ставку до 6% и ниже Эксперт Софронов: семьи смогут снизить ставку по семейной ипотеке с 1 октября

Москва28 сен Вести.С 1 октября вступают в силу новые условия семейной ипотеки, утверждённые Минфином. Вместо единой ставки 6% теперь будет действовать шкала, зависящая от количества детей и региона покупки жилья. Однако итоговый процент, с которым семья оформит кредит, необязательно сохранится на весь срок выплат. О возможностях его снижения рассказал в беседе с MK.RU коммерческий директор группы компаний DARS Дмитрий Софронов.

По новым правилам, для семьи с одним ребенком младше семи лет ставка вырастет почти вдвое: до 10% в большинстве регионов и до 12% — в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Ставка 6% сохранится для семей с тремя детьми в большинстве субъектов и с четырьмя — в двух столицах и их областях. В обоих случаях хотя бы один ребенок должен быть младше семи лет на дату заключения договора. Для семей с ребенком-инвалидом ставка 6% действует по всей стране независимо от региона.

Для больших семей ставки станут ниже прежних 6%. Во многих регионах семья с четырьмя детьми сможет оформить ипотеку под 4%, с пятью и более — под 2%. В Москве, Петербурге и двух "столичных" областях ставка 4% будет доступна семьям с пятью и более детьми. Условие то же: хотя бы один ребенок младше семи лет на дату оформления кредита отмечает Дмитрий Софронов

Снизить ставку смогут и те семьи, которым по общей шкале положены 8%, 10% или 12%. Существует два механизма. Первый — оплатить не менее половины стоимости жилья. Если внести такую сумму при покупке, ставка сразу составит не более 6%. Второй вариант — оформить льготную ипотеку по ставке своей категории, а в течение первого года после заключения договора сократить остаток долга до 50% стоимости квартиры. После достижения этого порога ставка также должна снизиться до 6%.

Например, семья покупает новую квартиру до продажи прежней. Сначала она платит по первоначальной ставке, а после продажи направляет вырученные деньги на погашение ипотеки. Если за первый год остаток долга снизится до половины цены нового жилья, семья сможет перейти на 6%. Поэтому при покупке важно рассчитывать бюджет и на случай, если прежнюю квартиру не удастся продать быстро поясняет Софронов

Еще одна возможность изменить ставку — появление следующего ребенка. После подтверждения его рождения банк пересчитает процент по новой ступени шкалы. В большинстве регионов он снизится с 10% до 8% при появлении второго ребенка, до 6% — третьего, до 4% — четвертого и до 2% — пятого. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях шкала начинается с 12% при одном ребенке и последовательно снижается до 10%, 8%, 6% и 4%.