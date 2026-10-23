Москва23 окт Вести.Объемы льготной ипотеки в РФ должны быть ограничены, иначе она перестанет быть доступной, заявила на пресс-конференции глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

Даже если будет адресная ипотека: здесь айтишникам, здесь семьям молодым, здесь по региональному принципу, и покрывать 90% ипотеки, то рыночная ипотека станет недоступной. Если мы хотим, чтобы ипотека была доступна для всех, были более умеренные ставки, то объемы не должны расти сказала глава Центробанка

Кроме того, Набиуллина призвала делать льготные программы ипотеки адресными, приведя в пример семейную ипотеку, что поможет увеличить долю рыночной ипотеки.

Если говорить с точки зрения денежно-кредитной политики, то будет выше эффективность денежно-кредитной политики. Это поможет быстрее снижать инфляцию, нежели при массовых безадресных льготных программах сообщила Набиуллина

Ранее сообщалось, что власти обсуждают сворачивание программы льготной ипотеки для IT-специалистов.