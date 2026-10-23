В России может завершиться программа льготной ипотеки для айтишников В РФ обсуждается завершение программы льготной IT- ипотеки

Москва23 окт Вести.В России началось обсуждение возможности завершения программ льготной ипотеки для IT-специалистов, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в правительстве, IT- и финансовой сфере.

Один из сценариев предусматривает, что программа закончит действие с декабря 2026 года, второй – что параметры и сроки досрочного завершения программы еще только прорабатываются.

В условиях ограниченности бюджетных средств финансирование программы на следующий период прорабатывается. Все средства, предусмотренные в рамках текущего года, доведены до банков-партнеров в полном объеме. Обязательства перед участниками, уже получившими кредиты, будут исполнены: действующие ставки сохранятся на весь срок договора сообщил источник в Минцифры

Представитель министерства отметил, что IT-ипотека — востребованная мера поддержки отрасли: с момента запуска программой воспользовались уже более 100 тысяч айтишников. На обновленных условиях, действующих с 2024 года, недвижимость приобрели почти 22 тыс. человек на сумму около 150 млрд рублей.

В проекте бюджета на 2027–2029 годы финансирование IT-ипотеки заложено по нисходящей: с 77,8 млрд рублей в 2026 году до 64,8 млрд в 2027-м, 41,1 млрд - в 2028-м и 35 млрд - в 2029-м.