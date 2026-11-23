Мутко: семейной ипотекой в РФ воспользовались более 2 млн человек с 2018 года

Стало известно, сколько россиян воспользовались семейной ипотекой с 2018 года Мутко: семейной ипотекой в РФ воспользовались более 2 млн человек с 2018 года

Москва23 ноя Вести.Программой "Семейная ипотека" в России воспользовались более двух миллионов человек с 2018 года. Об этом в ходе совещания в Совете Федерации сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

С 2018 года ипотечными мерами поддержки воспользовались более пяти миллионов семей, из них свыше двух миллионов – семейной ипотекой. Выплату на погашение ипотеки (450 тысяч рублей) получили более миллиона многодетных семей. Более 118 тысяч смогли полностью погасить кредит отметил Мутко

Он также напомнил, что в 17 регионах действует доплата в 550 тысяч рублей, и многодетная семья может совокупно получить до одного миллиона рублей.

Ранее россиянам назвали безопасное соотношение семейных доходов и ипотечных выплат.