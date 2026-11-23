Москва23 нояВести.Программой "Семейная ипотека" в России воспользовались более двух миллионов человек с 2018 года. Об этом в ходе совещания в Совете Федерации сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
С 2018 года ипотечными мерами поддержки воспользовались более пяти миллионов семей, из них свыше двух миллионов – семейной ипотекой. Выплату на погашение ипотеки (450 тысяч рублей) получили более миллиона многодетных семей. Более 118 тысяч смогли полностью погасить кредитотметил Мутко
Он также напомнил, что в 17 регионах действует доплата в 550 тысяч рублей, и многодетная семья может совокупно получить до одного миллиона рублей.
Ранее россиянам назвали безопасное соотношение семейных доходов и ипотечных выплат.