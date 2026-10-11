В РФ распространена практика, когда люди берут более двух ипотечных кредитов

Эксперт: россияне часто выплачивают два и более ипотечных кредитов В РФ распространена практика, когда люди берут более двух ипотечных кредитов

Москва11 окт Вести.Россияне часто выплачивают два и более ипотечных кредитов - это распространенная практика. Об этом сообщил ТАСС эксперт по недвижимости, управляющий партнер агентства "Генератор недвижимости" Константин Анохин.

В риелторской практике две ипотеки встречаются часто. Например, человек продолжает выплачивать кредит за собственную квартиру и покупает вторую для сдачи в аренду отметил Анохин

По словам эксперта, три ипотеки встречаются значительно реже, а четыре - обычно оформляют заемщики с высоким подтвержденным доходом либо инвесторы, которые последовательно покупают квартиры с целью сдачи их в аренду.

Анохин рассказал, что в его практике был случай, когда у клиентки было восемь одновременно действующих ипотек. Она покупала квартиры сначала по льготным программам, затем брала кредиты по рыночным ставкам.

Он подчеркнул, что с точки зрения закона в России нет ограничений на количество ипотечных кредитов, которые может иметь один человек. А на практике – все решает банк. При рассмотрении заявки на новую ипотеку финансовая организация внимательно анализирует материальное положение заемщика.