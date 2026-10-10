Москва10 октВести.Изменение условий семейной ипотеки в России может привести к росту спроса на двух- и трехкомнатные квартиры. Такое мнение в беседе с ТАСС на Международном строительном форуме "100+ TechnoBuild" выразил основатель и председатель правления ГК "Паритет" Павел Галкин.
По словам эксперта, раньше большие квартиры продавались хуже и составляли около 20-30% жилья, остававшегося к моменту ввода домов в эксплуатацию. Новые условия программы позволят многодетным семьям активнее приобретать такое жилье, отметил он.
[В связи с нововведениями в условиях семейной ипотеки] меняется то, что теперь есть возможность продавать большие лоты. Потому что как раз, если провести аналитику продаж, то на вводе в эксплуатацию 20-30% жилья, которые остаются, это большое жилье. Это двушки и трешки, которые как раз не попадали под [семейную ипотеку], и их покупали меньше. Сегодня это должно поменятьсясказал Галкин
Кроме того, специалист указал, что повышение лимита кредита до 10 млн рублей стало одним из ключевых изменений программы. Он подчеркнул, что прежнего лимита в 6 млн рублей для подобных покупок не хватало. Первые результаты изменений, по оценке эксперта, станут заметны в ноябре.
Новые правила семейной ипотеки в России вступили в силу 1 октября. Ранее стало известно, что на льготную ипотеку направят из бюджета около 1,6 триллиона рублей.