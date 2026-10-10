Москва10 окт Вести.Изменение условий семейной ипотеки в России может привести к росту спроса на двух- и трехкомнатные квартиры. Такое мнение в беседе с ТАСС на Международном строительном форуме "100+ TechnoBuild" выразил основатель и председатель правления ГК "Паритет" Павел Галкин.

По словам эксперта, раньше большие квартиры продавались хуже и составляли около 20-30% жилья, остававшегося к моменту ввода домов в эксплуатацию. Новые условия программы позволят многодетным семьям активнее приобретать такое жилье, отметил он.

[В связи с нововведениями в условиях семейной ипотеки] меняется то, что теперь есть возможность продавать большие лоты. Потому что как раз, если провести аналитику продаж, то на вводе в эксплуатацию 20-30% жилья, которые остаются, это большое жилье. Это двушки и трешки, которые как раз не попадали под [семейную ипотеку], и их покупали меньше. Сегодня это должно поменяться сказал Галкин

Кроме того, специалист указал, что повышение лимита кредита до 10 млн рублей стало одним из ключевых изменений программы. Он подчеркнул, что прежнего лимита в 6 млн рублей для подобных покупок не хватало. Первые результаты изменений, по оценке эксперта, станут заметны в ноябре.

Новые правила семейной ипотеки в России вступили в силу 1 октября. Ранее стало известно, что на льготную ипотеку направят из бюджета около 1,6 триллиона рублей.