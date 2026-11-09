Файзуллин: интерес к семейной ипотеке вырос в последние две недели

Файзуллин указал на рост интереса к семейной ипотеке за последние две недели Файзуллин: интерес к семейной ипотеке вырос в последние две недели

Москва9 ноя Вести.В последние две недели наблюдается интерес к семейной ипотеке. На это указал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

Министр обратил внимание на изменения в условиях семейной ипотеки.

Сегодня переформатировалась семейная ипотека, и мы видим, что в последний период, последние две недели, опять пошел рост семейной ипотеки отметил Файзуллин

С начала октября изменились условия программы. Вместо единой ставки в 6% были введены дифференцированные процентные ставки. Так, семья с одним ребенком может получить семейную ипотеку под 10% в большинстве регионов и 12% в Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Ленинградской областях.

Ранее Файзуллин отметил снижение продаж жилья в России.