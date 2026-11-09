Москва9 нояВести.В последние две недели наблюдается интерес к семейной ипотеке. На это указал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.
Министр обратил внимание на изменения в условиях семейной ипотеки.
Сегодня переформатировалась семейная ипотека, и мы видим, что в последний период, последние две недели, опять пошел рост семейной ипотекиотметил Файзуллин
С начала октября изменились условия программы. Вместо единой ставки в 6% были введены дифференцированные процентные ставки. Так, семья с одним ребенком может получить семейную ипотеку под 10% в большинстве регионов и 12% в Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Ленинградской областях.
Ранее Файзуллин отметил снижение продаж жилья в России.