РБК: спрос на семейную ипотеку в России упал до минимумов 2022 года

Число заявок на семейную ипотеку откатилось до минимумов декабря 2022 года РБК: спрос на семейную ипотеку в России упал до минимумов 2022 года

Москва27 окт Вести.Количество заявок на семейную ипотеку в октябре откатилось до минимумов конца 2022 года, пишет РБК со ссылкой на данные "Дом.РФ".

За неделю с 5 по 11 октября российские банки получили лишь 13,7 тысячи обращений от клиентов за льготной семейной ипотекой, а с 12 по 18 октября – 14 тысяч заявок, в то время как в сентябре россияне подавали в неделю в среднем 32,6 тысячи заявлений на получение семейной ипотеки.

Столь же низкое число заявок, как в нынешнем октябре, фиксировалось в первой половине декабря 2022 года – 12,7 тысячи и 13,9 тысячи обращений, и в начале января 2023 года – 11,8 тысячи обращений.

Резкое сокращение заявок совпало с изменением условий программы с начала октября, когда вместо единой ставки в 6% были введены дифференцированные. Так, семья с одним ребенком может получить семейную ипотеку под 10% в большинстве регионов и 12% в Петербурге, Москве, Московской и Ленинградской областях.

Ранее власти сообщали, что программой "Семейная ипотека" воспользовались более 870 тыс. семей с начала реализации национального проекта.