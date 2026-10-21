Москва21 окт Вести.В преддверии изменений условий семейной ипотеки, анонсированных Минфином в большинстве регионов России резко выросла выдача льготных кредитов. По данным РБК, исключением стал лишь Чукотский автономный округ, где объем выдачи за тот же месяц снизился сразу на четверть.

В сентябре 2026 года россияне взяли 70,37 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму 430,68 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в августе. Выдача выросла почти во всех регионах, в некоторых - очень сильно. Исключением стала лишь Чукотка, сообщили аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

- На Чукотке в сентябре льготная выдача за месяц снизилась на 26%, так что общая сумма составила 0,12 млрд рублей. Здесь объем выдачи льготной ипотеки минимален. Меньше льготных жилищных кредитов выдается лишь в Ингушетии сообщили в ОКБ

Есть ряд регионов, где рост выдачи льготной ипотеки оказался не столь существенным. Наименьший прирост льготной выдачи в сентябре зафиксирован в Якутии (на 8%), на Камчатке (на 19%), в Хабаровском крае (на 21%) и в Архангельской области (на 24%). Дело в том, что в этих регионах действует дальневосточная или арктическая ипотека под 2% годовых, и популярность семейной ипотеки не так велика.

В большинстве остальных регионов России объемы выдачи льготной ипотеки в сентябре выросли. В тройке лидеров Калмыкия(186%), Кировская область (163%) и Дагестан (159%).