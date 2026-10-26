Банки в сентябре выдали россиянам максимальное количество ипотеки с начала года Число одобренных ипотечных кредитов в сентябре в РФ составило 133,6 тысячи

Москва26 окт Вести.Количество выданных ипотечных кредитов в сентябре текущего года составило 133,6 тысячи, что на 45% превышает прошлогодний показатель и является максимумом с начала 2026 года, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За сентябрь 2026 года банки выдали россиянам максимальное с начала года количество кредитов на покупку жилья – 133,60 тыс. По сравнению с результатами предыдущего месяца количество выдач выросло на 41%: в августе было оформлено 94,72 тыс. кредитов. В годовом выражении показатель увеличился на 45%: в сентябре 2025 года было выдано 91,94 тыс. ипотек рассказали там

Общая сумма выданных кредитов также обновила максимум с начала года: объем составил 641,5 млрд рублей.

Лидерами по объему ипотечного кредитования в сентябре стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкирия.