Россияне с начала года набрали кредитов на 2,2 трлн рублей "Известия": кредитный портфель россиян вырос до 40,2 трлн рублей

Москва1 окт Вести.К началу сентября общий объем кредитов россиян достиг рекордного уровня в 40,2 трлн рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Банка России.

С начала года кредитный портфель населения вырос на 2,2 трлн рублей. Это примерно в три раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда прирост составил 748 млрд рублей.

В пресс-службе ЦБ объяснили такую динамику в том числе отложенным спросом. В инвестиционной компании "Финам" также указали на влияние сезонных расходов: летом россияне активнее тратят деньги на отпуска, а в августе к этому добавляются затраты на подготовку к новому учебному году.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи VIII созыва Сергей Боярский сообщил, что самозапрет на оформление кредитов уже установили более 21 миллиона россиян.