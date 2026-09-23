В конце лета спрос на ипотеку в России снова вырос В августе объем выдачи ипотечных кредитов в России вырос на 9%

Москва23 сен Вести.После июльского спада в августе выдача ипотеки снова выросла. При этом доля жилищных кредитов на покупку новостроек в общей структуре ипотечных выдач осталась на уровне пятилетнего минимума, сообщает "РБК Недвижимость".

Отмечается, что в августе 2026 года граждане РФ взяли 94,59 тыс. ипотечных кредитов на 397,82 млрд руб. Это общий результат жилищных кредитов, выданных как по льготным, так и по рыночным программам, сообщили изданию аналитики "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ).

Согласно подсчетам аналитиков, за месяц (по сравнению с июлем) выдача кредитов выросла на 4% по количеству и на 9% по объему; а за год (по сравнению с прошлым августом) — на 5% по количеству. При этом в денежном выражении выдача ипотеки почти не изменилась.

По данным ОКБ, в ряде регионов ипотечное кредитование выросло еще больше, чем по России в целом. Так, в топ-20 регионов по объемам ипотеки за месяц вошли Свердловская область — рост на 20%, до 13,9 млрд руб. в августе; Ленинградская область — на 20%, до 5,71 млрд руб.; Московская область — на 16%, до 31,92 млрд руб. Отмечается, что за последний месяц лета в столице объем выдачи ипотеки вырос на 7%, до 48,57 млрд руб. А в Санкт-Петербурге — на 11%, до 23,52 млрд руб.

Небольшое снижение среди первой двадцатки произошло лишь в трех регионах — в Ростовской области, Приморском крае и в Якутии. Однако и в них месячный спад не превысил 2-3%.

Несмотря на активизацию выдачи ипотеки месяцем ранее, число жилищных кредитов, взятых на покупку жилья в новостройках, второй месяц подряд остаются на уровне пятилетнего минимума. Доля кредитов на покупку первичного жилья за последний месяц выросла, но очень незначительно, лишь на 1 п.п. — до 17% по количеству и до 26% от их объема. В то время как год назад эти показатели были в 2-2,5 раза выше и составляли в августе 2025-го 43% от общего числа выданных тогда ипотечных кредитов и 56% от их денежной массы отметили в ОКБ

Аналитики связывают августовскую активизацию ипотечного рынка в России прежде всего с вновь наметившимся ростом спроса на ипотеку с господдержкой. За месяц объем выдачи жилищных кредитов по всем ныне действующим льготным ипотечным программам увеличился на 22%, а в топ-5 регионов еще существеннее — вплоть до 36% за месяц. Благодаря такому росту доля льготной ипотеки в России в общем объеме ипотечных выдач также выросла, превысив половину от ее суммарного объема.

Ранее сообщалось, что москвичи совершают около 14% ипотечных сделок за пределами столичного региона, отдавая предпочтение Центру и Югу России.