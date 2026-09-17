Краснодарский край стал лидером по стоимости жилья для москвичей

"РБК Недвижимость": где жители Москвы покупают квартиры в ипотеку Краснодарский край стал лидером по стоимости жилья для москвичей

Москва17 сен Вести.Жители Москвы совершают около 14% ипотечных сделок за пределами столичного региона, отдавая предпочтение Центру и Югу России. К такому выводу пришли аналитики "Сбер2В" на основе данных по региональным сделкам.

Самая высокая средняя стоимость жилья, приобретаемого москвичами за пределами столичной агломерации, зафиксирована в Краснодарском крае (7,8 млн рублей) и Татарстане (7,5 млн рублей). Наиболее доступная недвижимость среди рассматриваемых регионов отмечена в Оренбургской области — 3,7 млн рублей, сообщает "РБК Недвижимость".

В списке самых популярных регионов для межрегиональной ипотеки лидируют ЦФО (32,5% спроса) и ЮФО (24%), в первую очередь Калужская, Тульская, Владимирская области и Кубань.