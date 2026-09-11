В августе Москва стала первой среди городов-миллионников по ценам на жилье

Названа пятерка городов-лидеров по росту цен на жилье В августе Москва стала первой среди городов-миллионников по ценам на жилье

Москва11 сен Вести.В августе 2026 года новостройки наиболее заметно подорожали в Москве, сообщает РБК. Это связано с появлением в продаже более дорогих квартир. Средняя цена 1 кв. м первичного жилья в августе 2026 года составила 694,5 тыс. руб., что на 2,1% больше июльского показателя.

На втором месте по этому показателю Красноярск, где средняя цена квадратного метра по сравнению с серединой лета выросла на 2%, до 160,1 тыс. руб.

Третьей по росту средней цены стала столица Башкирии. В Уфе цена за метр выросла на 1,6%, до 197,8 тыс. рублей.

Замыкают пятерку Волгоград и Омск, где цены увеличились на 1,5% (139,1 тыс. руб. за кв. м) и 1,4%, (162,5 тыс. руб. за кв. м) соответственно.

Ранее сообщалось, что в России повысились цены на вторичное жилье.