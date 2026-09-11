РБК: во всех округах Москвы второй месяц фиксируется рост цен на жилье

Цены на жилье второй месяц растут во всех округах Москвы РБК: во всех округах Москвы второй месяц фиксируется рост цен на жилье

Москва11 сен Вести.В последний месяц лета больше всего квартиры на вторичном рынке Москвы подорожали в Северо-Западном административном округе (СЗАО) — на 2,8%. В июле и августе рост цен на вторичке наблюдался во всех 12 административных округах Москвы. В зависимости от округа, в среднем за месяц рост составлял от 0,6 до 2,8%, подсчитали в "РБК Недвижимости" на основе данных, предоставленных консалтинговой компанией SRG.

По данным компании, апрельские цены на вторичное жилье демонстрировали снижение в пяти округах Москвы. Отрицательная динамика, в период с мая по июнь, наблюдалась только в Центральном административном округе (ЦАО). В июле подобных локаций не осталось. В августе ситуация сохранилась — цены на жилье выросли во всех частях Москвы.

В последний месяц лета стоимость 1 кв. м на вторичном рынке сильнее всего выросла в Северо-Западном административном округе (СЗАО) — на 2,8%, до 448,9 тыс. руб.

На втором месте оказался Южный административный округ (ЮАО), где средняя цена 1 кв. м возросла за месяц почти на 2,6%, до 398,4 тыс. руб.

На третьем месте — Юго-Восточный административный округ (ЮВАО). В этой локации средняя цена "квадрата" готового жилья увеличилась на 2,2%, до 373,2 тыс. руб.

Кроме того, в топ-5 таких округов также вошли Северный административный округ (САО) и Новомосковский административный округ (НАО). Там средняя стоимость 1 кв. м вторички повысилась на 2,1 и 2%, до 446,5 тыс. и 314,4 тыс. руб. соответственно.

Ранее эксперты рассказали, что в Москве больше не востребованы типовые кварталы. Такая ситуация сложилась из-за высокой ключевой ставки ЦБ, роста экономической неопределенности и сезонных факторов.