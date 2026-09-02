В ВТБ отметили рост выдачи рыночной ипотеки и автокредитов Представитель ВТБ Горшков: рыночная ипотека и автокредиты в России начали расти

Москва2 сен Вести.Россияне стали проявлять больший спрос на рыночную ипотеку и автокредиты. О тенденции в интервью ИС "Вести" рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Произошло, как мне кажется, важное изменение. Если раньше потребители придерживали спрос на дорогие покупки - квартиры, автомобили, то сейчас мы видим, что пружина отложенного спроса разжимается сказал он

По его словам, потребители переходят в режим, когда жить нужно здесь и сейчас, в том числе с использованием кредитных средств.

Мы видим рост ипотеки, в том числе рыночной, мы видим рост продаж автомобилей в кредит, мы видим рост необеспеченного кредитования отметил представитель ВТБ

Георгий Горшков считает, что рост выдачи розничных кредитов в 2026 году составит примерно 30-33%