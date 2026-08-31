ВТБ прогнозирует, что потребкредиты в 2026 году будут расти быстрее ипотеки ВТБ: потребительские кредиты по темпам роста обгонят автокредитование и ипотеку

Москва31 авг Вести.Потребительское кредитование по темпам роста в 2026 году обгонит автокредиты и ипотеку, прогнозируется рост выдачи потребительских кредитов наличными на 66%, следует из данных ВТБ в преддверии Восточного экономического форума.

Прогноз ВТБ основан на данных Центробанка и компании Frank RG, без учета POS-кредитования, сообщает РБК.

Рынок кредитования в этом году демонстрирует структурный сдвиг: драйвером роста новых выдач стали потребительские кредиты. Их опережающая динамика — признак того, что россияне адаптировались к новой процентной среде и начали реализовывать отложенный спрос приводятся в сообщении слова замруководителя розничного бизнеса ВТБ Романа Шаехова

Отмечается, что в целом объем выдачи розничных кредитов в 2026 году вырастет на 34%, до 13 триллионов рублей.

Выдача потребительских кредитов наличными увеличится на 66%, до 5,9 триллиона рублей, это станет главным драйвером роста.

Выдача ипотеки вырастет на 16%, до 5,2 триллиона рублей, а автокредитование – на 15%, до 2 триллионов рублей, следует из прогноза.

Согласно информации банка, во втором полугодии объем выдачи кредитов физическим лицам вырастет на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до более чем 7,4 триллиона рублей. При этом основной вклад в прирост принесет потребительское кредитование, которое вырастет на 65%, до 3,4 триллиона рублей.

Ранее ВТБ информировал, что объемы выдачи ипотеки в России за 7 месяцев 2026 года достигли 2,6 трлн рублей, что на 38% больше, чем за аналогичный период годом ранее.